El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 61% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la ausencia de precipitaciones —con un 0% de probabilidad de lluvia— asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente si se planea estar fuera durante el día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 9 grados a última hora, lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir.

La puesta de sol se producirá a las 18:31, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada ideal para actividades al aire libre, paseos y disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 5 grados a las 10:00 horas, proporcionando un respiro del frío matutino.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.