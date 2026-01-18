El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 2 grados durante la mayor parte del día, lo que acentuará la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que oscilarán entre muy nuboso y cubierto. La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar incomodidad para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es baja, con un 5% de probabilidad en las primeras horas, aumentando a un 15% entre las 07:00 y las 13:00, y alcanzando un 30% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, el tiempo podría ser inestable en la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa fresca podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 4 grados . La niebla podría regresar, lo que complicará la visibilidad en las horas nocturnas. El ocaso se producirá a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque sin precipitaciones, estará marcado por la humedad y el frío característicos de esta época del año en Lalín.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

Hoy, 18 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán en torno a 1-2 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de brumas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.