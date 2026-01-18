El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con poca nubosidad, especialmente entre las 13:00 y las 16:00, cuando las nubes comenzarán a aumentar ligeramente, aunque sin llegar a cubrir completamente el cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 5 grados, pero a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando los 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la baja probabilidad de lluvia, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la percepción del tiempo. Se espera que la humedad se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 65% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que las mañanas se sientan un poco más frías, pero la combinación de sol y temperaturas en ascenso hará que la tarde sea más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, el viento no será un factor perturbador y contribuirá a mantener el ambiente fresco y limpio.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una sensación térmica que podría ser ligeramente más baja debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 89% al inicio del día.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.