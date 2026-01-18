El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados. Esta variación térmica es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán agradables y propicias para disfrutar del entorno natural.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén sensaciones de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un día placentero.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 20 y 29 km/h, predominando la dirección norte. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando el viento alcanzará su máxima velocidad. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias permitirá que los habitantes y visitantes de A Guarda disfruten de un entorno limpio y despejado, ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 17:00 horas y bajando a 9 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el final de un día que, sin duda, será recordado por su espléndido clima.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea dando un paseo por la costa o explorando los alrededores.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se prevé que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten suavemente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse un poco al salir.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor en el aire.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.