El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 78%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente, ya que las temperaturas matutinas seguirán siendo frías.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a la nubosidad, aunque el día comenzará despejado, se anticipa un aumento en la presencia de nubes altas hacia la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que significa que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Gondomar disfruten de un atardecer claro, con el sol poniéndose a las 18:32, ofreciendo una vista espectacular.

La combinación de un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para salir y disfrutar de la belleza natural de Gondomar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 74% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre 0 y 2 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.