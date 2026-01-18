El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 2 grados, subiendo ligeramente a 3 grados en las horas posteriores. A medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 9 grados hacia el final del día. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -2 grados en las primeras horas, mejorando ligeramente a medida que avanza el día.

En cuanto a la precipitación, se anticipa un día seco, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las horas. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que sugiere que los residentes de Forcarei podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente nublado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con las bajas temperaturas.

La probabilidad de tormentas es también nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Forcarei se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 08:58 y el ocaso a las 18:29, lo que proporciona un total de aproximadamente 9 horas y 31 minutos de luz solar. A pesar de la nubosidad, los momentos de sol que se puedan disfrutar serán breves, pero bienvenidos en este día invernal. En resumen, Forcarei experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado al aire libre.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.