El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar ligeramente. A partir de las 7 de la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será bienvenido, aunque la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las primeras horas del día.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, tendrá una velocidad moderada, variando entre 3 y 7 km/h. Esto contribuirá a que la sensación de frío persista, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al final de la tarde. A medida que el día avance, se prevé que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando rachas de hasta 14 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los habitantes de A Estrada disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas.

La tarde se presentará con un cielo mayormente nuboso, aunque se espera que haya momentos de sol intercalados. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor de 10 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. Al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique conforme se acerque la noche.

En resumen, A Estrada experimentará un día con condiciones meteorológicas variadas, comenzando con niebla y bruma, seguido de un leve aumento en la temperatura y un cielo mayormente nuboso. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones de visibilidad y disfrutar de las horas de sol que se presenten.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Pontecesures se despertará con un ambiente fresco y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. A primera hora de la mañana, se registrarán temperaturas de alrededor de 4 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien si se planea salir.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.