El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 66% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar esta sensación a medida que la temperatura suba.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, así que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por el campo. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:30. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La noche será tranquila y fresca, ideal para descansar después de un día soleado.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea una caminata, un picnic o simplemente relajarse en el jardín.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.