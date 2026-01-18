El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones en la nubosidad a medida que avance el día. Desde las primeras horas, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que se acerque la tarde, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 4 grados, pero se espera que alcancen un máximo de 13 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será bienvenido, ya que proporcionará un respiro del frío invernal que ha caracterizado a la región en los últimos días.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta un 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 65% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre, sobre todo en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 5% entre las 19:00 y 01:00.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables por la tarde y un viento moderado del noreste. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el sol y el ambiente fresco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Pontecesures se despertará con un ambiente fresco y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. A primera hora de la mañana, se registrarán temperaturas de alrededor de 4 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien si se planea salir.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal que ha caracterizado a la región en los últimos días.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.