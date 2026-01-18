El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

Hoy, 18 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:57. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 2 grados .

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé un aumento en la nubosidad. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Esto significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, con un valor de 10 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia las 19:00. La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y bajando gradualmente hasta un 70% por la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que la velocidad del viento llegue a 20 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que se mantenga en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:30, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer pintoresco. En resumen, A Cañiza vivirá un día de invierno caracterizado por cielos despejados y temperaturas frescas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 4 grados hacia las 8:00, y continúe aumentando hasta llegar a los 12 grados en la tarde.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.