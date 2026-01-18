El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A pesar de esta humedad, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fría, especialmente en las zonas expuestas. Por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante el día.

En la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se espera que estas afecten la claridad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 12 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea dando un paseo por la costa o explorando los alrededores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo una temperatura constante de alrededor de 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, en Vigo se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un luminoso amanecer a las 08:59. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 12 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.