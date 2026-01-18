El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Sin embargo, el viento del noreste, que soplará a velocidades de entre 6 y 7 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de algunas nubes altas. A partir de las 15:00, se prevé un aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados, y la humedad relativa seguirá disminuyendo, situándose en torno al 65%. El viento se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco.

Hacia la noche, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes bajas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00. La humedad aumentará, llegando a un 80% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El viento del norte se mantendrá, aunque con una disminución en su velocidad, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad durante la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, con un ambiente que podría sentirse más frío debido a la humedad y el viento. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente para las horas más frías.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una sensación térmica que podría ser ligeramente más baja debido a la humedad relativa que se sitúa en torno al 89% al inicio del día.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.