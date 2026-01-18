El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y parte de la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse con nubes altas y, posteriormente, se tornará más nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo un aumento en la nubosidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, el viento disminuirá su intensidad, pero se mantendrá constante.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias para el día de hoy. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Caldas de Reis disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas descienden.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura. El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, terminará con un ambiente más gris y fresco.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento de la nubosidad hacia la tarde y temperaturas frescas. Se recomienda disfrutar del buen tiempo durante la mañana y estar preparados para un cambio en las condiciones a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.