El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo una temperatura constante de alrededor de 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de un cielo que comenzará a mostrar algunas nubes, especialmente hacia la tarde, cuando se prevé un cambio a condiciones poco nubosas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-13 km/h en la tarde y la noche.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad también experimentará un ligero descenso, situándose en torno al 73% por la tarde y aumentando a medida que se acerque la noche.

El ocaso se producirá a las 18:31, momento en el que el cielo comenzará a oscurecerse, pero sin la amenaza de lluvias. Las condiciones meteorológicas de hoy son ideales para disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá mayormente estable y agradable. En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y sin lluvias, perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.