El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:59. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , con una ligera subida a 5 grados hacia las 8 y 9 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando a un estado nuboso hacia las 6 y 7 de la mañana. Durante esta franja horaria, la temperatura se mantendrá estable en 4 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 79% y el 77%. A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados entre las 3 y 4 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

El viento será un factor notable a lo largo del día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste a una velocidad de 3 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 25 km/h desde el norte hacia las 4 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se eleva.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente soleado, aunque con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que comenzarán en un 86% en la madrugada y disminuirán gradualmente a un 66% hacia las 4 de la tarde, se espera que la atmósfera se sienta más cómoda a medida que avanza el día.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 12 grados , vientos moderados del norte y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo seco y las temperaturas agradables de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.