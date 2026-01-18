El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 74% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. En las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará a medida que el día avance, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas agradables puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que es aconsejable estar preparado.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no hay riesgo de chubascos durante el día. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el anochecer. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 76%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fría. El ocaso está previsto para las 18:32, momento en el cual el cielo se tornará más oscuro, pero aún con algunas nubes altas que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura al ambiente. La ausencia de lluvias y el aumento gradual de las temperaturas durante el día son factores que contribuirán a una jornada placentera para residentes y visitantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 78%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se prevé que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten suavemente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse un poco al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Gondomar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 78%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 75% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

El día de hoy, 18 de enero de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se prevé que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten suavemente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse un poco al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.