El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El día de hoy, 18 de enero de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 4 grados hacia las 8:00, y continúe aumentando hasta llegar a los 12 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, situándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fría en las primeras horas debido a la alta humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se prevén en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. A medida que el viento disminuya por la tarde, la temperatura se sentirá más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 6 grados hacia las 22:00. El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque frío, será soleado y agradable.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas que irán en aumento durante el día y un viento moderado del este. Es una jornada ideal para salir y disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las bajas temperaturas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-17T20:57:12.