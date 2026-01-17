El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

Hoy, 17 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 11 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% al 91% durante el día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 16 km/h en las horas más activas del día, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura. La dirección del viento, mayormente del este y noreste, podría traer consigo un ambiente más húmedo, acentuando la posibilidad de lluvias.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de precipitación disminuirá, y se espera que el cielo se despeje gradualmente, permitiendo que las temperaturas caigan nuevamente.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones y estén preparados para cambios bruscos en el tiempo a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El 17 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto más alto en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.