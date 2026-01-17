El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El 17 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto más alto en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados durante la mayor parte de la jornada, con un ligero aumento a 10 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, rondando el 80-85%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.

El viento soplará del este, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar a la navegación en la costa y a quienes se desplacen en bicicleta o a pie.

La probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos más intensos en este periodo. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre hasta que las condiciones mejoren.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias sean más escasas hacia la noche, con una probabilidad de precipitación que disminuye a un 0% en las últimas horas del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche, lo que marcará el final de un día frío y húmedo.

En resumen, el 17 de enero en Vilagarcía de Arousa será un día marcado por el cielo cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable que los residentes se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas, especialmente si tienen planes al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Hoy, 17 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.