El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 5 y 10 grados . Las condiciones meteorológicas indicarán un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de tormentas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 19:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 7 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría influir en la percepción del frío.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que las condiciones de bruma persistirán en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en la carretera. Sin embargo, a medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, aunque las nubes y la posibilidad de lluvia seguirán siendo un factor a considerar.

Por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 10 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad. Las tormentas podrían ser más frecuentes entre las 13:00 y las 19:00, con un 95% de probabilidad de tormenta en este periodo. Es recomendable que los residentes de Vilaboa tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La temperatura descenderá nuevamente a los 5 grados hacia el final del día, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.