El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que se alternarán a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 2 y 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la lluvia podría venir acompañada de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 95% durante el mismo periodo. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescor adicional.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 2 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Es recomendable que los residentes de Vila de Cruces planifiquen sus actividades al aire libre con precaución, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de precipitación. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.