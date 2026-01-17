El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan nubosas, con un incremento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La precipitación acumulada podría llegar a 0.3 mm en las primeras horas, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 95% durante la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los vigueses necesiten paraguas a lo largo del día.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo desfavorables, con cielos muy nubosos y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 10 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento. Este soplará del sur y sureste, con rachas que podrían llegar a los 22 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones podrían intensificarse, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm. Esto se traduce en un día complicado para actividades al aire libre, ya que las condiciones no mejorarán significativamente.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Vigo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, alta probabilidad de tormentas y lluvias, y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día de mal tiempo, especialmente si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 17 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que alcanzará hasta un 85% en las primeras horas. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 4 y 9 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la presencia del viento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.