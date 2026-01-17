El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 01:00 y las 13:00, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia, lo que podría traducirse en acumulaciones de hasta 0.6 mm en total durante el día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas, aunque la probabilidad de tormenta se reduce a un 0% después de las 19:00. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 6 grados hacia las 20:00. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar brumas y una visibilidad reducida en algunos momentos.

Es importante que los residentes de Valga se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones climáticas podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las nubes.

Hoy, 17 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir algunas sorpresas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que podría persistir a lo largo del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.