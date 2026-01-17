El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa, especialmente en los periodos iniciales del día. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 4 y 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica aún más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa alcanzará el 100% durante la mañana, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la formación de bruma. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá alta, rondando el 81% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará principalmente del noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si tienen que salir, ya que las condiciones de viento pueden hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 95% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que podrían llegar a 2 mm en total.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas debido a la bruma y la posible lluvia. A medida que el día avance, la visibilidad podría mejorar ligeramente, pero se recomienda precaución al conducir.

Por la tarde, aunque las lluvias podrían disminuir, el cielo permanecerá mayormente nublado, con intervalos de sol que podrían aparecer de manera ocasional. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica podría dar lugar a tormentas aisladas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:30.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo frío, húmedo y potencialmente tormentoso, lo que sugiere que es mejor planificar actividades en interiores y estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta y lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 3 y 9 grados a lo largo del día, lo que acentuará la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

