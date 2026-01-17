El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de bruma y nubes altas. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y aumentando hasta un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras pero constantes.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando en algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque las condiciones de lluvia disminuirán. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 5 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad mejorará ligeramente, pero la bruma podría persistir.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y altas probabilidades de lluvia, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 94% en las primeras horas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse, especialmente en los periodos de mayor actividad meteorológica. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente y posiblemente tormentas durante la mañana.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa, especialmente en los periodos iniciales del día. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 4 y 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica aún más fría debido a la humedad y el viento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.