El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 5 grados, con una ligera mejora en la percepción térmica gracias a la disminución de la humedad. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 80% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 3 y las 4 de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 95%.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento se mantenga en torno a los 6 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la llegada de las lluvias.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se acumulen entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados entre las 3 y las 4 de la tarde. La tarde también traerá consigo un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 10 grados en su punto máximo, aunque esto no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío provocada por la humedad y el viento.

Hacia el final del día, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque se mantendrán algunos intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 6 grados por la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes a prepararse adecuadamente para las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.