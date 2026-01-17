El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 7 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en las horas de la mañana y 0.1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 75% de probabilidad de lluvia. A partir de la tarde, esta probabilidad se incrementa aún más, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Silleda experimenten lluvias durante este periodo.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 95% de posibilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Por la tarde, la visibilidad mejorará ligeramente, pero se mantendrá un ambiente nublado y húmedo.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales y que tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.