El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de 00:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza el 95%. Se espera que la lluvia acumulada durante estas horas sea de aproximadamente 2 a 3 mm.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 90%. Esto generará una sensación de frío, acentuada por el viento que soplará desde el sureste a velocidades de hasta 12 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 18 km/h en momentos puntuales.

En la tarde, aunque la temperatura podría aumentar ligeramente hasta los 10 grados, la nubosidad persistirá, y las posibilidades de lluvia continuarán, aunque con menor intensidad. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 1 mm en este periodo. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro.

El viento cambiará de dirección hacia el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que aportará un ligero alivio en comparación con las ráfagas más intensas de la mañana. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento puede resultar en un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 6 grados. La probabilidad de lluvia se reducirá, pero no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y estén preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que generará una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

