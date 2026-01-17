El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente gélido en la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 77% por la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, generará una sensación térmica más fría de lo que los termómetros indican.

A partir de la mañana, se prevé que las condiciones cambien gradualmente. A las 09:00, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras, especialmente en la tarde. La cantidad de precipitación esperada es de aproximadamente 0.2 a 2 mm, lo que podría resultar en un suelo húmedo y resbaladizo.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Aunque no se prevén rachas fuertes, el viento puede sentirse más frío debido a las bajas temperaturas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio con niebla y bruma, seguido de un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas frías y la alta humedad crearán un ambiente invernal, por lo que es aconsejable tomar precauciones al salir y estar atentos a las condiciones de la carretera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance el día, la temperatura aumentará ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, aunque se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 4 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 3 y 9 grados a lo largo del día, lo que acentuará la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.