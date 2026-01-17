El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 3 y 9 grados a lo largo del día, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que traerán consigo la posibilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 0.8 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo más crítico de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando principalmente del norte y noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con bruma y niebla en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias durante la tarde. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de frío, humedad y viento puede hacer que la jornada sea incómoda.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta y lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente gélido en la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa, especialmente en los periodos iniciales del día. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 4 y 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica aún más fría debido a la humedad y el viento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.