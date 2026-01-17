El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga constante en torno a los 7 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que rondará el 87%. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, y aunque la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 10 grados , la sensación térmica seguirá siendo fresca. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que las condiciones podrían ser propensas a la actividad eléctrica.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 5 y 6 km/h, lo que no debería causar mayores inconvenientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas podrían ser más intensas durante las tormentas, alcanzando hasta 12 km/h en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 10 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 17 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.