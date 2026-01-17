El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 11 grados . La máxima se alcanzará en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 11 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el sureste.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 80% de posibilidades de lluvia durante la mañana y un 100% en la franja horaria de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 a 0.3 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero persistente. Las tormentas también son una posibilidad, con un 95% de probabilidad de tormenta en las horas centrales del día.

El viento soplará con una velocidad media de entre 5 y 9 km/h, predominando desde el sureste en las primeras horas y cambiando a direcciones como el este y el noreste a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en las primeras horas, pero podría verse afectada por la bruma y la nubosidad a medida que se acerque la tarde. Los ciudadanos de Redondela deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas descendiendo nuevamente a los 5 grados. La salida del sol está prevista para las 08:59 y el ocaso a las 18:29, marcando un día corto en términos de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.