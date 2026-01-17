El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El 17 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que indica condiciones muy húmedas y propensas a la lluvia. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de tormenta y lluvia escasa, especialmente entre las 01:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 100%.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco 5 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados en la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la posibilidad de lluvia.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 5 y 10 km/h, predominando direcciones del norte y noreste. Aunque no se anticipan vientos fuertes, la brisa puede ser notable, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento será más intensa en las primeras horas del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 15 km/h.

La precipitación acumulada se espera que sea ligera, con un total de aproximadamente 0.3 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en el periodo de mayor actividad, que se prevé entre las 03:00 y las 13:00. Sin embargo, la lluvia será intermitente, lo que significa que habrá momentos de calma entre las tormentas. A partir de la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una tendencia hacia cielos más despejados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 18:29, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, terminará con un tiempo más tranquilo y fresco. Es un día que invita a estar preparados para la lluvia, pero que también ofrece la posibilidad de disfrutar de una noche clara y tranquila en Pontevedra.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados durante la mañana, con una ligera subida a 6 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que generará una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.