El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde, con un 90% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su dirección y velocidad pueden contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean severas, podrían producirse algunos truenos y relámpagos, especialmente en las áreas más expuestas. Por la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 6 grados.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

Hoy, 17 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de intervalos de sol y posibles lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 9 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.