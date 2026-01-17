El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, aunque se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 4 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será moderada, con un 40% de posibilidades de lluvias ligeras, especialmente en las horas cercanas al mediodía. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que no superarán los 0.5 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 40% en este periodo.

A medida que el día avance hacia la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La bruma dará paso a un cielo más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes que podría traer consigo tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se elevarán ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas del día, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. En las horas de mayor actividad, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 13 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

Hacia la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 1 mm. La temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la tarde, y se espera que a última hora del día se sitúe en torno a los 5 grados .

La noche traerá consigo un cielo mayormente despejado, aunque la bruma y la niebla podrían regresar, especialmente en las primeras horas de la madrugada del día siguiente. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 100%, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Ponteareas experimentará un día marcado por la bruma y la posibilidad de lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo que caracterizará la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una atmósfera densa y brumosa. Durante las primeras horas de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 3 y 9 grados a lo largo del día, lo que acentuará la sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente gélido en la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.