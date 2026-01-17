El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 5 grados, con cielos cubiertos y la posibilidad de bruma en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente inestables durante la mañana.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará drásticamente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 8 grados, pero el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de tormenta también se mantiene alta, con un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas en la región.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frío. En particular, se prevé que las rachas de viento sean más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Hacia el final del día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, con una probabilidad de precipitación del 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y mantenerse informados sobre posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 8 grados a lo largo del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de las horas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.