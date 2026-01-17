El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 01:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 100%. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.8 y 2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 grados en la mañana y alcanzando hasta 10 grados en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. Aunque el cielo seguirá cubierto, la probabilidad de tormentas disminuirá, y las lluvias se volverán más esporádicas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, pero comenzará a bajar gradualmente.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y paraguas si planean salir. La jornada finalizará con cielos despejados, lo que podría ofrecer una vista clara del ocaso a las 18:29, aunque las temperaturas seguirán siendo frías.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que generará una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 10 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El 17 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que indica condiciones muy húmedas y propensas a la lluvia. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de tormenta y lluvia escasa, especialmente entre las 01:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 100%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.