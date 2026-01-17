El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 8 grados a lo largo del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de las horas.

Durante la mañana, se prevé que la bruma sea un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad. A medida que el día avanza, se espera que la bruma persista, aunque se irán presentando intervalos nubosos. La probabilidad de precipitación es considerable, con un 45% de posibilidades de lluvia en las primeras horas y aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque la cantidad esperada no será excesiva, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 3 mm en las horas posteriores.

El viento será moderado, con velocidades que alcanzarán hasta 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y luego del sur, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica a medida que el día avanza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 8 grados . Sin embargo, la sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad y el viento. La probabilidad de tormentas también es alta, especialmente en la franja horaria de 7 a 13 horas, lo que podría traer consigo tormentas aisladas.

Por la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad y posibles lluvias dispersas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 4 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con alta probabilidad de lluvias y temperaturas frescas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una atmósfera densa y brumosa. Durante las primeras horas de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.