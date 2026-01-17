El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
El día de hoy, 17 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 94% en las primeras horas.
A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantendrá alta entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las lluvias podrían ser más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm, especialmente entre las 11:00 y las 12:00.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del norte con una velocidad que alcanzará hasta 13 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos de tormenta. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 30 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
La tarde será el periodo más crítico, con una probabilidad de tormenta del 95% entre las 07:00 y las 13:00, y del 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que es muy probable que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona. La temperatura podría experimentar ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 9 grados en la tarde, pero la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad.
Hacia el final del día, se espera que las condiciones comiencen a mejorar, con una disminución de la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en las últimas horas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Oia permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 17 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.
El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse, especialmente en los periodos de mayor actividad meteorológica. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente y posiblemente tormentas durante la mañana.
El día de hoy, 17 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de bruma y nubes altas. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
