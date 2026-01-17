El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse, especialmente en los periodos de mayor actividad meteorológica. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente y posiblemente tormentas durante la mañana.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 6 y 10 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. En particular, se anticipa una ráfaga máxima de hasta 25 km/h alrededor de las 10:00, lo que podría intensificar la sensación de frío y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad y posibles claros, pero las probabilidades de tormenta se mantendrán elevadas, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta es del 95% en los mismos periodos que la probabilidad de precipitación, lo que indica que las condiciones son propicias para la formación de tormentas eléctricas.

Por la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de las lluvias, aunque las probabilidades de chubascos aislados persistirán. La temperatura podría alcanzar un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde, pero la sensación de frío se mantendrá debido a la alta humedad y el viento.

Los habitantes de O Rosal deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, tormentas y viento puede generar condiciones peligrosas, por lo que es recomendable mantenerse informado y preparado para cualquier eventualidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 94% en las primeras horas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de bruma y nubes altas. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.