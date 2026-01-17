El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta y lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos, aunque se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes, especialmente en la mañana.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. La dirección del viento también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas en la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar intervalos nubosos, pero las condiciones de tormenta y lluvia escasa seguirán presentes. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 4 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día.

Es recomendable que los habitantes de O Porriño se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo paraguas y abrigos, y evitando actividades al aire libre si es posible. La combinación de frío, humedad y viento puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se aconseja mantenerse informado sobre cualquier cambio en la predicción meteorológica a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.