El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, que podría ser escasa pero persistente.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la tarde. Esta baja temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 94%, generará una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h, alcanzando rachas de hasta 20 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca muy nuboso, con intervalos de lluvia que podrían ser intermitentes. Las tormentas, aunque no se prevén de gran intensidad, podrían generar momentos de lluvia más intensa, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan durante la mañana y la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la presencia de nubes y la lluvia, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y a los peatones que estén atentos a las condiciones del tiempo.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque las nubes persistirán y las temperaturas se mantendrán frescas. Hacia la noche, el cielo podría despejarse un poco, pero las temperaturas seguirán siendo frías, rondando los 7 grados.

En resumen, el día en O Grove se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con precaución.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 90%. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

