El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1 mm, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 10 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 7 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar los 10 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80-90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 19 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque podría haber algunos intervalos de nubosidad más ligera. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en las horas centrales del día. Esto podría generar momentos de intensa actividad eléctrica y, aunque las lluvias serán escasas, es recomendable estar preparado para posibles chubascos repentinos.

Hacia el final de la jornada, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente, con cielos que podrían despejarse en las últimas horas de la tarde y la noche. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 6 grados, y la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá una noche más fresca y tranquila.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor actividad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.