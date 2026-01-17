El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

Hoy, 17 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que alcanzará hasta un 85% en las primeras horas. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 4 y 9 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de niebla y bruma en algunos momentos. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, con ligeras variaciones. La bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Las probabilidades de tormenta aumentarán, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las precipitaciones sean más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total durante el día. Los vientos también jugarán un papel importante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h desde el noreste, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a la precipitación, se espera que la mayor parte se concentre en la tarde, con lluvias que podrían ser más intensas y acompañadas de tormentas. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta durante este periodo, lo que sugiere que los residentes de Mos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que la humedad se mantenga alta, lo que podría dar lugar a una noche fría y húmeda. La visibilidad podría seguir viéndose afectada por la bruma y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, alta humedad y probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta y lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

