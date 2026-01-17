El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia del viento. Este soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.6 mm en total durante el día. Sin embargo, es importante estar preparado, ya que la combinación de nubosidad y lluvia puede hacer que el tiempo se sienta más frío y desagradable.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es alta, alcanzando un 95% en el mismo intervalo horario. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable. Se recomienda a los habitantes de Moraña que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor actividad eléctrica.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 5 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. El viento disminuirá su intensidad, lo que podría hacer que la noche se sienta más tranquila, aunque la sensación de frío persistirá.

En resumen, el día de hoy en Moraña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y una alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.