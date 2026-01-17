El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una atmósfera densa y brumosa. Durante las primeras horas de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista hasta el mediodía, aunque las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 9 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el este a velocidades de entre 2 y 4 km/h. La probabilidad de precipitación durante esta franja horaria es moderada, con un 45% de posibilidades de lluvia ligera, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

Por la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con un 90% de probabilidad de tormentas y lluvias escasas entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 10 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento, que podría intensificarse hasta alcanzar rachas de 16 km/h desde el noreste.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 7 y las 1 de la madrugada del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá elevada, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, Mondariz experimentará un día marcado por la bruma matutina, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias, lo que sugiere que el tiempo invernal sigue presente en la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de nubes muy densas y cubiertas. Durante la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a condiciones más nubladas a medida que avance el día. A partir de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 8 grados a lo largo del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de las horas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, aunque se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 4 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.