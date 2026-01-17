El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 13:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevén acumulaciones de hasta 3 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero constante. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se registrarán intervalos nubosos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más activas. Esto puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el viento se mantenga constante, se recomienda a los residentes que se abriguen adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque puede verse afectada por la lluvia intermitente. Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que, aunque el tiempo no será ideal para actividades al aire libre, las vistas del paisaje gallego pueden ser igualmente impresionantes bajo un cielo nublado.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.