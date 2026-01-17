El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 10 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 6 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 10 grados. Las condiciones de nubosidad persistente y la alta humedad podrían generar un ambiente propenso a la formación de niebla, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 85% de posibilidades de lluvia en las primeras horas y un 95% entre la tarde y la noche. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante. Los periodos de lluvia escasa se alternarán con momentos de nubosidad densa, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 10 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio a las bajas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de frío. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar ráfagas ocasionales más intensas.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé que las condiciones sean favorables para la formación de tormentas, especialmente en la tarde, con un 95% de probabilidad de tormenta. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia en momentos puntuales.

Los habitantes de Meis deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de tormenta sugiere que será un día típico de invierno en la región, donde la precaución es clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados durante la mañana, con una ligera subida a 6 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.