El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 a 7 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 9 grados , pero la combinación de viento y humedad puede hacer que se sienta más fresco. Las precipitaciones se incrementarán, con valores que podrían llegar a 3 mm en total durante el día.

A partir de la tarde, el cielo permanecerá muy nuboso, con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten chubascos intermitentes. La visibilidad podría verse afectada, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se esperan algunas lloviznas. El viento se mantendrá en direcciones variables, con velocidades que rondarán los 5 a 10 km/h.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo inestable, con altas probabilidades de tormentas y precipitaciones, temperaturas frescas y una atmósfera húmeda. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de 00:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza el 95%. Se espera que la lluvia acumulada durante estas horas sea de aproximadamente 2 a 3 mm.

