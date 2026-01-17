El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que la nubosidad se mantenga, con una ligera probabilidad de precipitaciones que aumentará a lo largo del día. En particular, entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de lluvia será del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en la madrugada y hasta 0.7 mm en la mañana, aunque se espera que sean escasas.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 5 grados , y se mantendrá en torno a esta cifra durante gran parte del día. La máxima se espera que llegue a 10 grados en la tarde, justo antes de que el cielo se cubra nuevamente.

En la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de tormenta será del 95%, lo que indica que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas y lluvias más intensas. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 6 mm en este periodo, lo que podría causar algunas molestias en la circulación y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío persistente. En resumen, se recomienda a los habitantes de Marín que se preparen para un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas en la tarde, así como abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El 17 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que indica condiciones muy húmedas y propensas a la lluvia. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de tormenta y lluvia escasa, especialmente entre las 01:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 100%.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.